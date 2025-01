Cultweb.it - Cos’è l’Ascanio Day, la ricorrenza spassosa e virale che si celebra l’8 gennaio

Day non è una festività ufficiale, né ha radici in tradizioni popolari. Tutto nasce da un video del 2008 in cui una canzone iraniana viene sottotitolata in modo ironico, creando una sorta di “traduzione” in italiano totalmente inventata. La frase più celebre di questo video è: “Ehi lascia entrare Ascanio dall’otto di, perciò limarla è tosta, esce ma non mi rosica“. Da qui l’idea dire ogni anno, l’8, l’ingresso di questo misterioso Ascanio.Il video è stato condiviso e ricondiviso online, diventando un vero e proprio fenomeno. Il Trio Medusa, dal palcoscenico di Radio Deejay, ha contribuito a diffondere ulteriormente il fenomeno, presentando il video durante la loro trasmissione televisiva “Pop App” nel 2010 nell’ambito delle divertentissime canzoni travisate.