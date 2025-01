Gqitalia.it - Cos'è l'allenamento funzionale e quali sono i migliori corsi da seguire

Fare esercizio sì, ma in modo completo, aggiungendo sessioni dinella routine di fitness con l’obiettivo di rafforzare i muscoli influendo positivamente sulle prestazioni. Da diversi anni infatti questo stile di “cross-training” è diventato fondamentale nelle schede di atleti più o meno professionisti proprio perché lavora su concetti che hanno a che fare con la stabilità, il lavoro total body e una maggioretà dei movimenti.Ma di che si tratta? L'è nato in ambito fisioterapico per la riabilitazione degli atleti che avevano subito un infortunio e offre numerosi benefici per la salute. Gli esercizi che propone rispecchiano gli schemi motori tipici della vita quotidiana, anche quelli più banali come portare i sacchetti della spesa, oppure sollevare un peso e ancora accovacciarsi per raccogliere qualcosa da terra.