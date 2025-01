Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Fiorentina, ufficiale la cessione di Martinez Quarta al River Plate: il comunicato

2025-01-08 00:02:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS:Lucasè ufficialmente un nuovo giocatore del. Il difensore argentino torna così in patria e nel club in cui è cresciuto dopo più di quattro anni alla, con cui ha collezionato 124 presenze e 15 gol in tutte le competizioni.al: la notaQuesta la notadel club viola sulla: “ACFcomunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioniive del calciatore Lucasal Club Atletico. Il Presidente Commisso, sua moglie Catherine, la Dirigenza e tutta laringraziano Lucas per la professionalità, l’affetto ed il grande attaccamento alla maglia viola dimostrati in questi anni e gli augurano il meglio per il suo futuro, sia professionale che privato”.