Ilprimatonazionale.it - Coraggioso, istrionico ed esuberante: ritratto di Jean-Marie Le Pen

Si è spento ieri all’età di 96 anniLe Pen, storico e carismatico leader del Front national. Ripubblichiamo per l’occasione questo articolo, datato 28 novembre 2013, in cui Adriano Scianca ne traccia ilall’interno di uno speciale sulla storia del partito francese di cui fu l’indiscusso capo IPNI primi, deludenti risultati elettorali del Front national mettono comunque in evidenza un dato innegabile: il leader ha stoffa e agli elettori piace, anche più di quanto non piaccia, per il momento, la fiamma tricolore. Ma chi è questo uomo nuovo della politica francese che, in realtà, nuovo non lo è affatto?Chi èLe PenNato il 20 giugno 1928 a Trinité sur Mer, nel Morbihan,Le Pen è figlio diLe Pen, un armatore, e di Anne-Hervé, di famiglia contadina.