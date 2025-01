Quifinanza.it - Come cambia l’Ape sociale nel 2025, requisiti e importo

La Legge di Bilancio per ildà una boccata d’ossigeno al, prolungandone la validità fino alla fine dell’anno. Questa misura è il paracadute per chi si trova in difficoltà economica o lavorativa, offrendo un anticipo pensionistico senzare le regole del gioco. Vediamo nel dettaglio le regole per quest’anno, ie l’.Proroga e dettagli della misuraCon l’articolo 1, comma 176 della legge n. 207/2024,rimane operativo per altri 12 mesi. L’assegno, che si attiva a partire dai 63 anni e 5 mesi, si rivolge a chi ha bisogno di un supporto per arrivare alla pensione ordinaria. Chi maturerà itra il primo gennaio e il 31 dicembrepotrà beneficiare del sostegno, garantendo una copertura economica essenziale.I destinatari delLe categorie interessate nonno rispetto al 2024:disoccupati che hanno terminato le indennità di disoccupazione;invalidi con una percentuale superiore al 74%;caregiver che si occupano di familiari non autosufficienti;lavoratori impegnati in attività particolarmente pesanti.