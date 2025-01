Lanazione.it - Choc in chiesa: ladri senza ritegno profanano la bara alla ricerca di gioielli. La scoperta della vedova

Firenze, 8 gennaio 2025 – Che l’Isolotto sia sempre più vessato da furti, spaccate, vandalismi non è una novità. Ma che adesso i predoni si mettano a profanare anche i morti, è inaccettabile, fuori da ogni minima morale. Eppure è quanto è successo domenica scorsa a una donna del quartiere che, oltre al grande dolore per la perdita del marito, ha dovuto sopportare anche quello per il vilipendio delle sue spoglie. La, dopo aver vegliato per ore la salma in una delle due cappelline sul sagratoBeata Vergine Maria Madre delle Grazie in piazza dell’Isolotto, alle 13 sarebbe andata a riposarsi un po’. Al suo ritorno, intorno alle 15, si è resa conto dell’orribile gesto che qualcuno aveva compiuto: il portoncino, pur chiuso a chiave, era stato forzato e qualcuno si era introdotto dentro a frugare l’esposto, evidentementedi qualche gioiello o valore.