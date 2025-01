Cecilia Sala libera, le prime parole al compagno e quel «gran lavoro italiano» come il mitico gol di Grosso nel 2006 - Il video

Leggi su Open.online

Esulta sui social il giornalista Daniele Raineri,di, non appena saputa la notizia dellazione della podcaster italiana. Detenuta nel carcere iraniano di Evin a Teheran dallo scorso 19 dicembre,ha potuto lasciare l’Iran per tornare in Italia oggi 8 gennaio. Prima che il suo volo decollasse diretto per l’Italia,ha potuto chiamare al telefono anche il suo: «L’ho sentita, mi ha detto ci vediamo tra poco – ha detto Raineri – Era emozionata e contentissima. Le ho risposto anche io: ci vediamo a Roma».gol diIn una storia su Instagram, Raineri ha espresso tutta la sua gioia con unemblematico in cui, alloraoggi, tantissimi italiani hanno gioitooggi con lazione di. Era il 4 luglio, semifinale dei Mondiali in Germania, quando gli Azzurri sono inchiodati 0-0 contro i padroni di casa.