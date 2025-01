.com - Calcio / Prima Categoria 2024/2025, il racconto della 14^ giornata dei gironi B e C

La Castelfrettese è campione d’inverno del girone B grazie al 4-0 al Marzocca. Risalgono Osimo 2011 e Real Cameranese. In coda vincono Castelleonese e Staffolo VALLESINA, 8 gennaio– Il campionato diha la sua regina d’Inverno del girone B. La 14^, infatti, ha decretato la Castelfrettese quale vincitrice del girone d’andata. I “Frogs” hanno conquistato la certezza di chiudere le prime 15 partite in testa grazie a una prestazione super contro la più diretta inseguitrice Olimpia Marzocca, liquidata con un secco 4-0. Ora i punti di vantaggio sulle inseguitrici sono ben 5: un bottino da non dilapidare.E la classifica, in zona play-off, si è accorciata di molto. Tra i marzocchini, secondi a 27, e il tandem Filottranese-Borgo Minonna ottavo a 21, ci sono solo 6 punti.