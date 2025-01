Ilfogliettone.it - Calcio, designazioni arbitrali per la 20ª giornata di Serie A

Michael Fabbri l’arbitro designato dall’Aia per il derby di Torino di sabato 11 gennaio alle 18.Sempre alle 18, ma di domenica, si giocherà Bologna-Roma, sfida per la quale è stato scelto Abisso. Il Napoli sarà affidato a Zufferli nel match del ‘Maradona’ contro l’Hellas Verona. Per l’Inter, impegnata a Venezia, c’è Piccinini. Queste tutte le.Venerdì, 10 gennaioLazio-Como (ore 20:45): arbitro sarà Tremolada di Monza, assistenti Toffo e Trinchieri, quarto ufficiale Arena. Al VAR ci sarà Camplone, con Di Paolo come AVAR.Sabato, 11 gennaioEmpoli-Lecce (ore 15:00): a dirigere il match sarà Chiffi di Padova, con Imperiale e Preti come assistenti, Collu come quarto ufficiale. Al VAR si troverà Marini, coadiuvato da Sozza come AVAR.Udinese-Atalanta (ore 15:00): Mariani di Aprilia sarà l’arbitro, con assistenti Dei Giudici e Ceccon, e Perri come quarto ufficiale.