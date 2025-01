Ilrestodelcarlino.it - Bochicchio al contrattacco: "Ferretti, anni di ignavia"

A Castel di Lama scuolabus negato agli iscritti di via Catria a Villa Sant’Antonio di Ascoli, esplode la polemica. Dopo l’attacco dell’assessore di Ascoli Donatella, il sindaco di Castel di Lama Mauroreplica: "La bandiera del diritto allo studio ha sempre sventolato a Castel di Lama – dichiara fiero il primo cittadino lamense –, per dimostrare di essere la nuova Giovanna D’Arco del diritto allo studio non servono 530 parole lanciate urbi et orbi sui social e su tutte le testate giornalistiche. Si diventa la Giovanna d’Arco del diritto allo studio per gli atti che si fanno, ma gli atti e le date raccontano una storia diversa. Lei – incalza il sindaco – è assessore nel comune di Ascoli dal 2009, la convenzione di cui stiamo parlando è stata stipulata a fine 2018, a dimostrazione che quel pensiero, che oggi sventola con tanto ardore, non c’era in passato in lei.