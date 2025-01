Sport.quotidiano.net - Biathlon, Vittozzi choc: stop per tutta la stagione. “Punto alle Olimpiadi”

Bologna, 8 gennaio 2025 – Un fulmine a ciel sereno sulla nazionale italiana di. Lisa, che ha vinto l’anno scorso la Coppa del mondo, ha scelto di non gareggiare perlain corso. La sappadina ha deciso di programmare il suo futuro sulla base delledi Milano-Cortina 2026 e di non forzare il rientro dopo i problemi alla schiena.starà dunque fuori perl’annata di Coppa del mondo, puntando al pieno recupero fisico con il mirino puntato su una medaglia olimpica.e il problema alla schiena Ladi Lisa non è mai iniziata. Un problema alla schiena l’ha portata a saltare la prima parte di calendario, non scendendo in pista nelle prime tappe della Coppa del mondo 2024/2025, e con l’anno nuovo si attendeva il suo ritornogare per ritrovare forma e ritmo, invece è stato deciso il contrario.