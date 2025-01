Ilnapolista.it - Ancelotti: «Quando si parla della provocazione di Vinicius, la vicenda è distorta dagli insulti che riceve»

Carlo, allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa alla vigiliapartita di Supercoppa spagnola contro il Maiorca.: «Non vogliore dell’argomento Olmo e Pau Víctor»Un parere sul Maiorca da parte da:«Abbiamo molto rispetto per la loro qualità e per il lavoro dell’allenatore. Dobbiamo rispettarli al massimo».nell’ultima partita a Valencia ha subito un cartellino rosso:«Sia io che lui sentiamo cosa succede in campo. Continuo a dire che perè difficile. La sanzione non è corretta».Che Real Madrid sarà in Supercoppa?«Le cose non cambieranno. Conosciamo molto bene i nostri rivali e loro conoscono noi. Sarà molto competitivo, ci è costato molto in campionato. Hanno buone caratteristiche e possono lottare contro di noi» .Questa voltanon risponde sul caso Olmo: «Possorvi solopartita tra Barcellona e Athletic.