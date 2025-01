Ilrestodelcarlino.it - Allarme a Montacuto. Acido contro un poliziotto. Tre aggressioni in tre giorni

Tre poliziotti aggrediti dai detenuti in tre. L’ultimo, in ordine di tempo, è successo ieri mattina e ha rimediato anche una sostanza corrosiva in faccia, si ipotizza dell’. E’al carcere diper il personale della polizia penitenziaria che, costretta a fare i conti con un taglio di organico e celle sempre più affollate, chiede un intervento urgente delle istituzioni. A farlo è il sindacato di polizia penitenziaria Uspp che denuncia una situazione insostenibile. Stando al sindacato si registrerebbero continui episodi di violenza all’interno della casa circondariale dove c’è mancata poco la tragedia. Ieri mattina un agente di 30 anni era in servizio e ha subito l’aggressione di un detenuto che prima gli ha lanciato addosso un liquido corrosivo, sembrerebbe dell’, poi lo ha preso a calci e pugni approfittando della situazione in cui ilcercava di proteggersi il volto dal liquido che gli veniva buttato addosso.