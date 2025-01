Oasport.it - Albert Popov eroe a Madonna di Campiglio: regala una vittoria alla Bulgaria dopo 45 anni!

Leggi su Oasport.it

Quarantacinquelatorna a vincere una gara in Coppa del Mondo. Clamorosa sorpresa nello slalom didi, conche conquista la sua primadella carriera grazie ad una seconda manche straordinaria sulla 3-Tre. Un successo storico per la, che proprio l’8 Dicembre 1980 festeggiava l’ultimacon Peter Popangelov sempre in slalom a Lenggries. Proprio lo stesso Popangelov era riuscito a centrare due volte il podio a, ma mai era salito sul gradino più alto come invece ha fatto il suo connazionale.Semplicemente incredibile quello che è successo nella seconda manche.è stato formidabile nella seconda manche, sciando divinamente sul muro, dove ha fatto la differenza rispetto a tutti gli avversari. Il bulgaro ha recuperato sette posizioni rispetto a metà gara, sfruttando anche la clamorosa inforcata del norvegese Atle Lie McGrath, leaderla prima manche e che aveva al cancelletto oltre un secondo di vantaggio su