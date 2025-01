Ilfattoquotidiano.it - Ad Amnesty negata la sala per il rapporto su Gaza. E se avessimo parlato dei genocidi in Bosnia e Ruanda?

International Trentino-Alto Adige e il Gruppo giovani diInternational Venezia, già prima delle festività natalizie, avevano raggiunto accordi con l’Ateneo Veneto – la più antica e importante istituzione culturale di Venezia – per presentare ilpubblicato il 5 dicembre dall’organizzazione per i diritti umani sulo di Israele nei confronti della popolazione palestinese di.Una settimana prima dell’evento, la comunità ebraica di Venezia ha attaccato pubblicamenteInternational, accusandola di faziosità e antisemitismo, e l’Ateneo Veneto per la decisione di concedere la. Citando non meglio precisati rischi di disordini, il 7 gennaio l’Ateneo Veneto ha ritirato la disponibilità della. AdInternational non è stata data alcuna informazione specifica circa tali rischi.