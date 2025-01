Ilfattoquotidiano.it - Wanda Nara attacca Mauro Icardi: “Mi ricatta con video intimi”. Poi annuncia la rottura con L-Gante: “La telenovela è finita, continuala senza di me”

e il suo fidanzato, L-, si sono lasciati. Ad ufficializzarlo è la conduttrice argentina che, attraverso una storia Instagram, ha pubblicato un messaggio in cui spiega che la decisione è stata presa a causa della “mia situazione giudiziaria complessa e dolorosa”. Si aggiunge, dunque, una nuova pagina nellatrae suo marito,, la cui separazione sembra si stia rivelando piuttosto complicata, tra frecciatine sui social e denunce di violenza e molestie da ambedue le parti.Dopo appena poche settimane dal primo annuncio, dunque, la storia d’amore tra il rapper argentino e la conduttrice sembra essere giunta alla fine. Non è chiaro se L-abbia preferito defilarsi, lasciandosi alle spalle le difficoltà coniugali dell’ormai ex compagna, alle prese con il divorzio da, ma è lo stesso rapper ad anticipare lasui social: “Questadi me.