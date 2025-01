Gravidanzaonline.it - Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono genitori bis: è nata Gabriella

Lo scorso 4 gennaio l’ex campione di motociclismoe la compagna, la modella e influencerdiventatidi un’altra bambina,, dopo Giulietta, venuta al mondo due anni e mezzo fa.Ad annunciarlo proprio la coppia, sui rispettivi profili Instagram, con una foto che li ritrae con la neopoco dopo il parto, avvenuto all’ospedale di Urbino. “Benvenuta” è la caption, semplicissima, scelta dalla coppia per dare la notizia dell’arrivo della secondogenita, per la cui attesa avevano dato l’annuncio lo scorso luglio. News "La Franci è incinta",saranno di nuovoAltro bebè in arrivo per l'ex campione di motociclismo e la compagna.