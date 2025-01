Abruzzo24ore.tv - Ubriachi alla guida, schianto contro palo: multa, arresto e confisca!

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Teramo - Un uomo ubriacofinisceundella luce, rischiando unasalata,e ladel veicolo per aver superato il limite alcolico. Un weekend particolarmente intenso per i carabinieri del Comando provinciale di Teramo, che hanno rafforzato illi in tutto il territorio, con pattuglie a piedi e in macchina. Nell'ambito dell’operazione sono stati identificati 145 individui ellati 65 veicoli. Tuttavia, un episodio ha attirato in particolare l'attenzione, verificatosi a Colonnella, dove un uomo ha messo in grave pericolo la propria vita e quella degli altri. Si è messodella propria auto completamente ubriaco, perdendo illlo del veicolo. Il risultato è stato un incidente violento, che ha visto il suo mezzo schiantarsiundella luce, abbattendolo.