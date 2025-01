Lapresse.it - Tv, Nek e Guaccero a caccia di nuovi Maneskin

‘Dalla Strada al Palco’, la più grande festa degli artisti di strada, arriva dal 10 gennaio in prima serata sui Rai1 per cinque puntate con una nuova edizione ricca di novità e spettacolo. In conduzione di Nek e Bianca. Il format originale, nato da un’idea di Carlo Conti (che simpaticamente durante la conferenza stampa ha mandato un videomessaggio in maschera), è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me.“Fino ad alcuni anni fa pensavo che gli artisti di strada fossero costretti a partecipare al programma come se fosse la loro ultima possibilità invece sono persone libere che hanno fatto una scelta, hanno deciso di restare fuori dalle regole dello show-business”, confessa Nek. Angelo Santirocco e Ashes sono due esempi di artisti che dopo aver partecipato negli anni scorsi a ‘Dalla strada al palco’ hanno avuto successo il primo partecipando al programma tv ‘La fisica dell’amore’, la seconda si è esibita in Vaticano.