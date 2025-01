.com - Trump: “Hamas lasci gli ostaggi o sarà l’inferno”. Non esclude la forza per Panama e Groenlandia. Golfo del Messico? No, d’America

Leggi su .com

A pochi giorni dal suo insediamento alla presidenza degli Stati Uniti, Donaldsconvolge le diplomazie di mezzo mondo. Nella prima conferenza stampa dell'anno, il presidente non ancora insediato si è presentato già come commander-in-chief, avvertendoche nonl'uso dellamilitare nei loro confronti, minacciando il Canada di dazi, annunciando di voler cambiare nome aldele mettendo in guardia gli alleati della Nato che la sua amministrazione potrebbe chiedere un aumento delle spese per la difesa fino al 5% del PilL'articolo: “gli”. Nonlaperdel? No,proviene da Firenze Post.