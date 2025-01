Ilrestodelcarlino.it - Tolentino, Passarini esulta: "La nostra forza è il gruppo"

Vittoria di valore per ilche inizia il girone di ritorno subito con le marce alte, 1-3 sul campo del Montefano e quarto posto in classifica che dà fiducia a tutto l’ambiente. Parla soddisfatto il tecnico: "Grande prova della squadra – dice il tecnico cremisi –, perché siamo partiti con il giusto piglio e il gol del vantaggio ci ha dato una grande mano".sfortunato nel primo tempo, perché misterha dovuto effettuare due sostituzioni per i due infortunati Stefoni e Strano. "Abbiamo dovuto cambiare in corsa viste queste defezioni – prosegue –, ma ci siamo sistemati nel giusto modo e chi è subentrato ha approcciato la gara subito al meglio. Avevamo diversi giocatori di qualità in panchina e lo abbiamo sfruttato a nostro favore, dosando le energie anche nel finale di gara".