The Last of Us serie TV, un trailer svela il mese d'uscita della Stagione 2

La secondadi Theof Us, laHBO ispirata al celebre videogioco di Naughty Dog, arriverà ad aprile 2025. L’annuncio è stato fatto durante il CES 2025, accompagnato dal rilascio di un nuovoche ha mostrato alcune sceneprossima, mantenendo però il mistero su molti dettagli per evitare spoiler. Lasarà trasmessa in Italia su Sky e Now TV, continuando il successoprima, che ha debuttato a gennaio 2023.La2, composta da sette episodi, riprende la narrazione cinque anni dopo gli eventiprima. La trama sarà parzialmente basata su Theof Us Parte 2, il videogioco del 2020, e continuerà a seguire Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) in un mondo post-apocalittico dominato da infetti e conflitti umani.