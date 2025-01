Ilfattoquotidiano.it - Supercoppa, Conceicao si scatena dopo la vittoria contro l’Inter: balletto e sigaro, la sua esultanza è già iconica – Video

Sergio Conceição l’ha fatto rifatto.lanel derby valevole per la finale diitaliana, l’allenatore del Milan si èto nello spogliatoio rossonero riproponendo la suache aveva fatto il giro del web già ai tempi in cui conquistava trofei sulla panchina del Porto: musica,tra le labbra. Il successore di Paulo Fonseca pare aver già conquistato sia i calciatori che i tifosi del Diavolo. In sole due partite (tra l’altroJuventus e Inter) è riuscito ad arricchire la gloriosa bacheca rossonera con un’altra coppa. Chissà se il suosulle note di “Danza kuduro” è una scena a cui ci si dovrà abituare.Il portoghese è l’allenatore del Milan che ha impiegato meno partite (due) per vincere un trofeo nella storia del club rossonero tra tutte le competizioni dal 1929/30.