Isaechia.it - Striscia la Notizia, fuori il Velino Gianluca Briganti: ecco chi lo sostituirà

Questa sera, martedì 7 gennaio, si chiude un capitolo importante perla. Il, figura amatissima dal pubblico, salirà per l’ultima volta sul celebre bancone del tg satirico di Antonio Ricci, segnando così la conclusione della sua collaborazione temporanea con il programma. Ha dichiarato:Ho voluto provare questa splendida esperienza in una storica, grande realtà della tv e ora ringrazio di cuore tutti, in particolare Antonio Ricci, per avermi permesso di vivere un’esperienza unica!Durante le festività natalizie,laha continuato a conquistare il pubblico, registrando un significativo aumento degli ascolti e superando il 16% di share. Ma le novità non finiscono qui: da lunedì 13 gennaio, la trasmissione darà il via a una nuova ed entusiasmante selezione per trovare una Velina bionda, che andrà ad affiancare la mora Beatrice Coari.