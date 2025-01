Oasport.it - Startlist slalom Madonna di Campiglio 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Domani, mercoledì 8 gennaio, andrà in scena adila prima gara del nuovo anno per la Coppa del Mondo maschile 2024-di sci alpino. La splendida pista 3-Tre sarà teatro del quintostagionale per il circuito maggiore, che torna protagonista dunque sempre sulle nevi italiane una decina di giorni dopo il SuperG di Bormio.Si preannuncia una battaglia oltremodo spettacolare sotto i riflettori del Canalone Miramonti tra i migliori interpreti globali della specialità, con la squadra azzurra che proverà ad inserirsi nelle posizioni che contano sperando in un exploit di Alex Vinatzer e Tobias Kastlunger, gli unici capaci di entrare quest’inverno nella top10 tra i pali stretti. Obiettivo qualificazione alla seconda manche per gli altripresenti a: Stefano Gross, Tommaso Saccardi, Corrado Barbera e Simon Maurberger.