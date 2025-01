Liberoquotidiano.it - "Sono impegnato a Torre del Greco": Sanremo 2025, la 'zampata' di Stefano De Martino

Leggi su Liberoquotidiano.it

Deè stato ospite del programma La Volta Buona nella puntata trasmessa lunedì 6 gennaio. In occasione della serata dell'Epifania, il conduttore è stato poi protagonista, ovviamente alla conduzione, di una puntata speciale in diretta di Affari Tuoi, dedicata alla Lotteria Italia. Intervenendo in collegamento con Caterina Balivo, Deha parlato del successo del suo show, die di alcune voci di gossip che lo avevano associato a Carmen Russo. Iniziando l'intervista, la Balivo ha condiviso con il pubblico un dato sorprendente: quest'annostati venduti 2 milioni di biglietti della Lotteria Italia in più rispetto all'edizione precedente. Subito dopo, ha chiesto a Decome stesse vivendo il boom di popolarità di Affari Tuoi, programma che ha ereditato da Amadeus nel 2024: “Non potrei chiedere di più, andare in onda tutti i giorni è la cosa più bella del mondo, mi diverte.