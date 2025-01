Snowboard Coppa del Mondo di parallelo | si riparte da Scuol con 13 azzurri al via

Leggi su Sportface.it

Archiviata la pausa per le festività natalizie, ladel2024/25 diè pronta a tornare sul palcoscenico e lo farà sabato 11 gennaio nella tappa elvetica sulle nevi di, dove è in programma un appuntamento di gigante. Il turno di qualificazione è in programma nella mattinata, mentre il tabellone principale prenderà il via a partire dalle ore 13.00. L’anno scorso la gara difu avara di soddisfazioni per il team azzurro maschile, con la vittoria dell’austriaco Benjamin Karl al maschile davanti allo sloveno Tim Mastnak e al connazionale Andreas Prommegger. Al femminile invece l’obiettivo è bissare la splendida doppietta dell’edizione scorsa, con Lucia Dalmasso vincitrice davanti a Jasmine Coratti.CORATTI Jasmin (ITA)Weltcup Davos, Schweiz, 23.