Sheamus firma per altri 5 anni con la WWE | Andrò avanti finché non cadrò a pezzi

non ha intenzione di appendere gli stivali al chiodo tanto presto! “The Celtic Warrior” ha confermato durante l’intervista a Insight with Chris Van Vliet di averto un nuovo contratto quinquennale con la WWE, mettendo a tacere le voci sul suo futuro: “Non proprio” ha rispostoquando gli è stato chiesto se avesse una data finale in mente per la sua carriera nel wrestling. “Ho appenato un nuovo contratto di cinquenon. Lo farònon sarò più fisicamente in grado di farlo. Amo quello che faccio. C’è tutto il tempo per sedersi, leggere un libro e guardare la TV. Ce n’è tanto.”PWInsider aveva riportato per primo la durata del contratto dia settembre 2024, e ora il quattro volte WWE Champion ha confermato la notizia di persona.