Zon.it - Salerno, il Cos presenta la produzione teatrale 2025 al Teatro delle Arti: arriva “Nati 80” di Claudio Tortora

Leggi su Zon.it

Il Consorzio Operatori dello Spettacolo (COS), che da oltre 21 anni gestisce con passione ildi, in cocon la GV Eventi, inaugura ilcon una nuova e avvincente: la commedia musicale “80”, scritta da, per la regia di Antonello Ronga.Il debutto è fissato per venerdì 10 gennaio alle ore 21.00, presso ilScarpetta di Sala Consilina, prima tappa di un viaggio che promette di coinvolgere e appassionare il pubblico. Lo spettacolo sarà successivamente in scena a, presso il, con due appuntamenti imperdibili: Sabato 11 gennaio, ore 20:45 e Domenica 12 gennaio, ore 18:00Protagonisti dello spettacolosti di grande talento e carisma: Gino Rivieccio, Natalie Caldonazzo, Mariachiara Basso, Francesca Canale, Fortuna Capasso, Mauro Collina, Antonio Coppola, Gianni D’Amato, Teresa Di Florio, Alessandro Musto, Emanuela Emma Tondini, Valentina, Gianluca, Marco Villani.