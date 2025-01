Pronosticipremium.com - Roma Primavera, è tempo di Coppa Italia: il Lecce è alle porte

Non c’èper prendere respiro, anzi: è proprio ora che il calendario dellainizierà a farsi sempre più intenso. Ed infatti dopo aver archiviato la prima sconfitta del 2025 contro il Verona, la squadra di Falsini si prepara ad un altro match da non sottovalutare e questa volta sarà contro ilnegli ottavi di, che si terranno a partire dore 12:00 dell’8 gennaio. I ragazzi di Falsini dovranno dunque rimettersi in piedi per ripartire da capo e per provare a portare a casa uno dei primi obiettivi stagionali, partendo proprio dai quarti di finale di. Lo stesso tecnico ha analizzato ai microfoni del club la sfida: “Contro il Verona abbiamo sbagliato il secondo. Menomale che questo test arriva subito perché lo affronteremo al massimo dell’attenzione.