Roma | furti in appartamento arrestate 5 persone

. Si tratta di una struttura ben organizzata che perpetravanei confronti dianziane che si sentivano al sicuro nella loro casaQuesta mattina, dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Frascati, con l’ausilio dei Carabinieri del Gruppo di Frascati e di, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Velletri. A richiedere il provvedimento la Procura della Repubblica. Destinatarie del provvedimento cautelare 5– di cui 3 già detenute – gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e di dieci rapine ein abitazione. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di L’indagine è l’esito di una serie di mirati controlli eseguiti dai Carabinieri, coordinati dall’Autorità Giudiziaria, finalizzati al contrasto di questi reati specifici, già attenzionati e finiti sotto la lente in ambito di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto diLamberto Giannini.