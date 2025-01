Bubinoblog - RAI1: “DE MARTINO INCASSA UN ALTRO SUCCESSO! MIGLIOR DATO LOTTERIA ITALIA DA 16 ANNI”

“Stefano Deun”, sottolinea una nota ufficiale Rai sugli ascolti record dello speciale “Affari Tuoi –”, spin-off del game show di.Nel dettaglio ha fatto segnare il 33,2% di share con 6 milioni 281 mila telespettatori. Lo show, condotto da Stefano De, ottiene ilrisultato in ascolto e share degli ultimi 16.Due i picchi: quello di ascolto alle 22.43 con 7 milioni 800 mila spettatori; quello di share alle 24.09 con il 47.5%. L’anteprima, in onda in sovrapposizione con la Supercoppana, ha ottenuto 26.7% di share con 6 milioni 200 mila spettatori.Stefano Dee Affari Tuoi si confermano in vetta al gradimento del pubblico e sempre più un asset fondamentale della direzione Intrattenimento Prime Time. Divertimento, gioco, e un grande cast hanno reso la serata godibilissima.