Rabiot fa il tutto-campista a Marsiglia, da svincolato di lusso è diventato un leader della squadra (L'Equipe)

Adrien, dadifino a pochi mesi fa, èundeldi Roberto De Zerbi. Domenica sera hanno vinto 5-1 contro il Le Havre.nel, è ormai undel club di De Zerbielogia le sue prestazioni da quando è arrivato nel club francese ed èunè arrivato in punta di piedi a metà settembre, quando non giocava da due mesi e ha confessato di aver bisogno di tempo e partite per ritrovare le sue migliori condizioni fisiche. Ma oggi è in gran forma, e il suo impatto è cresciuto nello stesso momento in cui è tornato a correre come si deve. Non è molto sorprendente vederecomedi unain cui è uno dei più esperti. E non sorprende nemmeno vederlo eseguire le indicazioni di Roberto De Zerbi, venendo dalla Serie A dove si fa molta tattica in allenamento.