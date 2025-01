Ilgiorno.it - Quel che ci resta di Pino Daniele, Osvaldo Di Dio: “Vi racconto la sua chitarra blues”

Milano – Dieci anni senza. L’anniversario della scomparsa era il 4 gennaio, ma le iniziative in ricordo del “Musicante” sono iniziate a dicembre con la ripubblicazione dell’album omonimo nel quarantennale e dell’inedito “Again”. È nelle sale il docufilm di Marco Spagnoli e Stefano Senardi “- Nero a metà”, e un altro documentario (con un altro brano inedito) dal titolo “” è annunciato per il 19 marzo, giorno in cuiavrebbe compiuto 70 anni. In mezzo “for”, il tonico tributo discografico, in uscita il 10 gennaio, che il chitarristaDi Dio presenta dal vivo al Blue Note giovedì affiancato da collaboratori storici del “mascalzone latino” quali Gigi De Rienzo, basso, Ernesto Vitolo, piano e Hammond, Rosario Jermano, percussioni, e Lele Melotti, batteria.