.com - Promozione / Jesina, rumors di calcio mercato: Tittarelli in uscita

Leggi su .com

Il rendimento dell’attaccante cingolano, che doveva essere il perno sul quale far girare tutta la squadra, sembra non soddisfare più il club leoncelloJESI, 7 gennaio 2025 – Lasta lavorando per rimodellare la squadra allenata da mister Omiccioli cercando di sistemare alcune questioni che fino ad oggi sono state deficitarie.Una su tutte riguarda l’attaccante trentenne Gabriele, uno dei primi acquisti estivi del club leoncello sul quale puntare ad occhi chiusi per risalire subito in Eccellenza e che invece, a lungo andare, non è riuscito a proporsi come tutti speravano.Sabato scorso, nella gara persa a Sassoferrato, Omiccioli lo ha messo in panchina e mandato in campo solo all’87 sul risultato di 1-0 per i sentinati, passati in vantaggio poco dopo l’inizio della ripresa.