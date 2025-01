Lanazione.it - Prende a bastonate la moglie. Si erano sposati sette giorni fa

Cortona (Arezzo), 7 gennaio 2025 – L’ha presa aper gelosia e l’ha mandata all’ospedale. Quindicidi prognosi. Siuna settimana fa. Il nuovo anno inizia come si era concluso, con nuovo un episodio di violenza di genere, fenomeno che anche ad Arezzo ha visto un’impennata di casi denunciati. Stavolta il fatto arriva dalla Valdichiana, per la precisione delle frazioni del Cortonese. Il copione è sempre lo stesso. Lui che picchia lei. E anche il movente sarebbe un classico: gelosia. Per questo è stato attivato il protocollo previsto dal codice rosso. È accaduto neiscorsi, durante il week end. Da una settimana i due sie da qualche mese sitrasferiti in Valdichiana. Non sono originari della zona. Quel che è accaduto tra le mura di casa non è ancora emerso anche se il fil rouge della lite sembrerebbe riconducibile a una sfuriata di gelosia.