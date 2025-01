Lanazione.it - Prato, l'appello di Bugetti: "Il governo rafforzi gli organici delle forze dell'ordine"

Leggi su Lanazione.it

, 7 gennaio 2025 - “Ilrinforzi glinostre. Solo così la prefettura e la questura potranno pensare di aprire un posto di polizia h24 in ospedale. Solo così sarà possibile tutelare maggiormente i cittadini da furti e spaccate”. E’ l’che la sindaca Ilarialancia ale ai parlamentari di maggioranza a poche ore dai nuovi episodi di cronaca avvenuti al Santo Stefano: “Ci vogliono rinforzi – sottolinea la sindaca – La sicurezza non si fa con i proclami ma con le risorse umane ed economiche. Da tempo il ministro’Interno Piantedosi ha lanciato come priorità l’apertura di posti di polizia h24 negli ospedali italiani ma solo alcuni ne hanno beneficiato. D’altronde glia nostra questura non sono adeguati per mettere in piedi un servizio del genere.