Ilgiorno.it - Ponti e weekend lunghi del 2025 in Lombardia: a quando la prossima vacanza?

Leggi su Ilgiorno.it

L’Epifania tutte le feste porta via e, dunque, la giornata di martedì 7 gennaio coincide con il rientro in ufficio e azienda per la stragrande maggioranza dei lavoratori e il ritorno a scuola per gli studenti. Un buon modo per allontanare lo stresso e l’affanno del ripristino della routine è quello di gettare uno sguardo al calendario dele annotarsi i prossimi potenziali intervalli tra “” e periodi canonici di vacanze, senza dimenticare i principali santi patroni dei capoluoghi di provincia. Vediamo dunque inquali saranno le date utile per prenotare un viaggio o concedersi un po’ di relax. Carnevale Il Carnevale Ambrosiano sarà il 7-8 marzoche cadono di venerdì e sabato, offrendo a chi abita a Milano e nei comuni dell’Arcidiocesi l’opportunità di unlungo, agganciando domenica 8 marzo, senza contare che in virtù dell’autonomia scolastica diversi istituti concederanno libero anche giovedì 6 marzo.