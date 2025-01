Secoloditalia.it - Paura per la fidanzata di Sinner: malore per un colpo di calore in campo, Anna Kalinskaya si ritira (video)

Montagne russe, per Jannick: dalla soddisfazione per la prima vittoria stagionale, nell’esibizione contro Alexei Popyrin, all’apprensione per le condizioni dellarussa. Giornata movimentata in Australia per Jannik, che poco dopo il successo contro il giocatore australiano ha appreso del ritiro dellarussa per uninad Adelaide con lacostretta a fermarsi di fronte alla svizzera Belinda Bencic in vantaggio con il punteggio di 6-2, 1-0. Dopo aver stretto la mano all’avversaria,è stata assistita da un medico inche le ha misurato la pressione sanguigna per valutarne le condizioni. A questo punto potrebbe essere in dubbio la presenza della russa agli Australian Open.IldelladiAttimi di, poi la tennista russa ha dato forfait.