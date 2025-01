Pagelle Inter-Milan 2-3 | Sommer distratto Asllani bonus finiti

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Sconfitta clamorosa per l’che si fa rimontare 2 reti e poi la perde addirittura nei minuti di recupero finali. Supercoppa al. Ecco ledell’5 – La barriera sul gol di Theo è discutibile e anche i pulcini sanno che il proprio palo va coperto. Sulla rete di Abraham sbaglia ad uscire incontro a Leao lasciando la porta sguarnita. Serata distratta.Bisseck 5 – Male in copertura: lascia troppo spazio a Pulisic e viene superato facilmente da Leao, costringendo Bastoni a unvento decisivo.De Vrij 6,5 – Una prova solida e attenta coronata da un assist perfetto per Taremi. (Dal 39’ s.t. Darmian s.v.)Bastoni 6 – Prestazione di livello fino all’episodio che porta al pareggio del, dove si fa sorprendere da Pulisic.: centrocampisti e attaccantiDumfries 6,5 – Meno incisivo del solito, ma prova qualche affondo e sfiora il gol su calcio piazzato.