Non per cattiveria ma per diletto | come coltivare in casa le piante carnivore Spoiler | non mangiano hamburger

Strane, bellissime, intriganti. Specie botaniche che per necessità di sopravvivenza si sono adattate all’ambiente in maniera inaspettata e, per certi, versi, in maniera “contro natura”. Sono leche però, a dispetto di quanto raccontato nell’immaginario collettivo, nonumani, ma insetti e piccoli animaletti.A introdurci a questo pezzo di mondo botanico un po’ sconosciuto – ne esistono ben 600 specie – è il libro. Astuzia e bellezza delle(eprendersene cura), dell’esperta in botanica, Molly Williams (Aboca editore). Dove per prima cosa si chiarisce che, per essere considerata carnivora, una pianta deve attirare la preda, catturarla, ucciderla e poi digerirla.Trappole a scatto o adesive: tutti i trucchi delleLepredatrici possono essere sia acquatiche che terrestri e sono presenti in tutti i continenti tranne che in Antartide.