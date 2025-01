Mistermovie.it - Mister Movie | Un reboot di Grimm in arrivo: il dark fantasy ritorna in un nuovo formato

Leggi su Mistermovie.it

Il mondo sovrannaturale diè pronto a fare il suo ritorno grazie a un film diattualmente in fase di sviluppo per Peacock. La serie originale, andata in onda dal 2011 al 2017 su NBC, ha conquistato i fan mescolando elementi di horror, mitologia e il fascino di un poliziesco procedurale. Il protagonista, Nicholas Burkhardt, interpretato da David Giuntoli, è un detective che scopre di essere un, un guardiano incaricato di mantenere l’equilibrio tra gli umani e le creature mitologiche note come Wesen.Il progetto: una nuova era percolSecondo quanto riportato da Deadline, il film sarà scritto da Josh Berman, creatore di Drop Dead Diva, e vedrà come produttori esecutivi Jim Kouf e David Greenwalt, i co-creatori e showrunner della serie originale. Anche se la trama è ancora avvolta nelo, ilavrà collegamenti con lo show originale, mantenendo però accessibilità per chi non ha familiarità con la serie.