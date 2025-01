Anticipazionitv.it - Microfoni e telecamere del Grande Fratello manomessi: provvedimento immediato

La produzione delha deciso di adottare undisciplinare severissimo: una decurtazione del 30% sul budget settimanale destinato alla spesa dei concorrenti. La decisione è stata comunicata ufficialmente in seguito a ripetute violazioni del regolamento. Questa scelta ha già generato malumori tra gli inquilini e si preannuncia come preludio a ulteriori provvedimenti, che verranno annunciati nella puntata di mercoledì 8 gennaio. Scopriamo cosa è successo al GF.: la lettura del comunicato scatena le prime reazioniA leggere il comunicato della produzione sono stati Luca Calvani e Amanda Lecciso, due figure di spicco all’interno della Casa. Con toni decisi, il messaggio ha messo in chiaro la posizione della produzione: “A causa delle ripetute violazioni del regolamento – divieto di togliersi il microfono e toccare le– il budget per la vostra spesa settimanale subisce una decurtazione del 30%.