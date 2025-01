Anticipazionitv.it - Martina ha scelto Gianmarco? Le parole di una famosa ex di Uomini e Donne

Il percorso diDe Ioannon asta per giungere al capitolo finale. La tronista romana ha annunciato durante l’ultima registrazione che la sua scelta avverrà tra il 13 e il 19 Gennaio 2025. Per eliminare ogni dubbio,ha chiesto alla produzione del programma la possibilità di fare due esterne di un’intera giornata con i suoi corteggiatori Ciro Solimeno eSteri. A stupire sono state le dichiarazioni di ida Platano, famosissima ex dama del trono over ed ex tronista del programma: scopriamo cosa ha detto.news:tra autenticità e determinazioneSin dal suo arrivo aha conquistato il pubblico con la sua autenticità. Le sue scelte e il suo modo di affrontare il trono l’hanno resa una delle protagoniste più apprezzate della stagione.