Zon.it - “Marianna” prosegue il viaggio di denuncia del cortometraggio: nuove proiezioni a Roma e Salerno

Non si fermano lediprodotto dalla Vitruvio Entertainment, co-prodotto da Nova Civitas Soc. Coop., patrocinato dal Comune di Pellezzano, dal Comune di Baronissi e dal Comune di Padula, e che nasce da un progetto di sensibilizzazione promosso dall’Associazione Salute e Vita, in collaborazione con CSV – Sodalis.Dopo la première mondiale tenutasi ail 30 novembre al Cinema San Demetrio e che ha visto la partecipazione di oltre 400 persone, e la successiva tappa a Napoli presso la sede di Mezzocannone Occupato, l’opera filmica apre il nuovo anno con altri due appuntamenti.Gli altri appuntamentiGiovedì 9 gennaio alle ore 19.00,sarà proiettato presso la sedena di Scomodo, in via Carlo Emanuele I 26, associazione culturale interamente autogestita da studenti e giovani, che collaborano per creare spazi di confronto e riflessione fuori dai circuiti tradizionali, nata con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei giovani nella vita culturale, sociale e politica della città.