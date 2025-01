Lanazione.it - "Ma l'amor mio non muore": al Teatro Florida l'irriverente spettacolo dei Wooshing Machine

Firenze, 7 gennaio 2025 - Il corpo che invecchia. Ironia e politica sono croce e delizia di unoche racconta il deperimento fisico e la freschezza dell'anima, memore dei fermenti sociali e culturali del tempo che fu. Si intitola "Ma l'mio non/Epilogue" il nuovo,lavoro della compagnia belga, in scena sabato 11 per la prima italiana alCantiere, nell'ambito della stagione curata da Versiliadanza. Che fare con i nostri involucri mortali? E' il fil rouge che unisce la Trilogia della Memoria, che ripercorreva la vita degli autori all'epoca cinquantenni, con l'umorismo catartico e liberatorio con cui i tre attori - Carlotta Sagna, Mauro Paccagnella e Alessandro Bernardeschi - riattualizzano a distanza di dieci anni memora collettiva e ricordi intimi collegati alle proprie esperienze di emigrati in Francia e in Belgio tra gli anni Settanta e Ottanta.