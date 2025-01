.com - Lysa, il nuovo singolo della cantautrice è l’inno girl power K.O.

K.O. è ildi, una storia d’amore che si svolge sul ring e, dopo una serie di colpi spettacolari, culmina nel trionfo delK.O. è ildi, disponibile da venerdì 10 gennaio per Nigiri e in distribuzione Sony Music Italy. K.O. è una storia d’amore che si svolge sul ring e, dopo una serie di colpi spettacolari, culmina nel trionfo del. Con melodie avvincenti e testi ispirati, la canzone non celebra solo il potere femminile, ma anche il rispetto di sé e la capacità di trovare sicurezza dentro se stessi ed essere liberi.Il brano mette in luce non solo la personalità magnetica di, ma anche la sua scrittura distintiva. I suoi testi, caratterizzati da una vena malinconica ed emotiva, si intrecciano con il suo carisma da pop star, dando vita a un mix vibrante di pop audace, immagini evocative e influenze internazionali.