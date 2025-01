Zon.it - Lotteria Italia: nessun premio milionario per la Campania, qualche vincita minore nel Salernitano

Lae ilrestano a bocca asciutta per i premi principali delladi quest’anno. In provincia di Salerno sono stati assegnati soltanto tre premi minori: un biglietto da 50mila euro venduto a Scafati e due tagliandi da 20mila euro ciascuno a Sala Consilina.Vendite in crescita, ma premi mancatiPer l’edizione 2024-2025, sono stati venduti oltre 8,6 milioni di biglietti, registrando un incremento del 29% rispetto all’anno precedente. Il Lazio guida le vendite con circa 1,6 milioni di biglietti acquistati, seguito dalla Lombardia con 1,3 milioni e dalla, che si piazza terza con circa 880mila biglietti venduti.Nella provincia di Salerno, i biglietti venduti sono stati circa 188.500, segnando un aumento del 41% rispetto allo scorso anno. Nonostante l’incremento, la fortuna ha voltato le spalle alla regione, riservando i premi milionari ad altre località.