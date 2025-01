Tvzap.it - Lotteria Italia, colpo di scena sul vincitore: parlano i dipendenti dell’Autogrill

Leggi su Tvzap.it

“Non si è presentato nessuno.”.disul: cosa succede – Ildella2025, ossia colui che si è aggiudicato il primo premio del valore di 5 milioni di euro, resta per ora un mistero. Intanto però nell’Autogrill di Somaglia Ovest, in provincia di Lodi, dove il tagliando è stato acquistato, si festeggia. Il ticket milionario è stato comprato da un acquirente misterioso molto probabilmente di passaggio. ( dopo le foto)Leggi anche: Terremoto di magnitudo 6.8, bilancio devastante: edifici crollati e oltre 50 mortiLeggi anche: Donna accoltellata nel parcheggio del supermercato: choc indisulL’ambito premio da 5 milioni di euro è stato assegnato durante la puntata speciale di Affari Tuoi in onda su Rai Uno condotta dal talentuoso Stefano De Martino.