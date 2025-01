Ilrestodelcarlino.it - L’Autobrennero sblocca opere: “Dalla Cispadana alla bretella”

Modena, 7 gennaio 2025 – La meta è ancora lontana, ma la pubblicazione del bando di gara per la concessione della gestione della autostrada A22 del Brennero, dopo decenni di promesse elettorali mancate, rimette sul binariostradali, a lungo annunciate come laCampogalliano-Sassuolo e laautostradale, arterie fondamentali per l’economia di alcuni dei distretti produttivi emiliano-romagnoli più dinamici, la cui sorte è legata al rinnovo della concessionesocietà Autobrennero Spa della A22. “Ora – afferma il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia – si apre l’iter della nuova concessione cinquantennale e l’auspicio è che Autobrennero ottenga il rinnovo così da poter avviare rapidamente lestrategiche per lo sviluppo infrastrutturale della provincia:Campogalliano–Sassuolo,, terza corsia autostradale da Modena a Verona.